سباق الأفضل في العالم.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف حفل الكرة الذهبية 2026 وسط ترقب كبير لمعرفة هوية اللاعب الذي سينجح في حصد الجائزة الفردية الأهم في عالم الساحرة المستديرة في ظل منافسة تجمع نخبة من أبرز نجوم الأندية الأوروبية والعالمية.

وتضم قائمة المرشحين المتداولة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام 30 لاعبا يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والإسباني لامين يامال موهبة برشلونة والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالجائزة.

وتشهد المنافسة حضورا لافتا لنجوم باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وأرسنال في سباق يعكس تنوع المواهب التي تألقت على الساحة الكروية.

مبابي ويامال وكين في واجهة المنافسة

يبرز الثلاثي كيليان مبابي ولامين يامال وهاري كين ضمن أبرز الأسماء التي تستقطب اهتمام الجماهير في سباق الكرة الذهبية 2026 بعدما أصبح كل منهم أحد أهم العناصر الهجومية في فريقه.

ويحظى مبابي باهتمام كبير في ظل مكانته بين أفضل مهاجمي العالم، بينما يمثل لامين يامال الجيل الجديد من المواهب الصاعدة بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم برشلونة رغم صغر سنه.

في المقابل، يدخل هاري كين المنافسة باعتباره أحد أبرز الهدافين في الكرة الأوروبية وسط تطلعات لإضافة الجائزة الفردية الكبرى إلى مسيرته.

ميسي يحلم بالكرة الذهبية التاسعة

يعود اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى واجهة سباق الكرة الذهبية، بعدما سبق له التتويج بالجائزة 8 مرات ليصبح الأكثر فوزا بها عبر التاريخ.

ويحمل وجود ميسي ضمن القائمة أهمية خاصة في ظل سعيه لتعزيز رقمه القياسي، بينما يتطلع منافسوه إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الجائزة.

باريس سان جيرمان يحضر بقوة في قائمة المرشحين

تشهد قائمة المرشحين حضورا كبيرا لنجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم عثمان ديمبيلي وفيتينيا وأشرف حكيمي وجواو نيفيز وفابيان رويز ونونو مينديز وخفيتشا كفاراتسخيليا وماركينيوس وويليان باتشو.

ويعكس هذا الحضور الجماعي حجم المنافسة التي يخوضها نجوم الفريق الفرنسي على الجوائز الفردية، في ظل امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين في مختلف المراكز.

نجوم ريال مدريد وبرشلونة في سباق الذهب

يدخل ريال مدريد المنافسة بأسماء بارزة، يتقدمها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام بينما يظهر برشلونة بقيادة لامين يامال وباو كوبارسي إلى جانب أسماء أخرى وردت في القائمة المتداولة.

وتمنح هذه الأسماء المنافسة طابعًا خاصًا، في ظل الصراع المستمر بين نجوم الناديين الإسبانيين على الألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

الدوري الإنجليزي حاضر في المنافسة

لا يغيب نجوم الدوري الإنجليزي عن قائمة المرشحين حيث تضم أسماء بارزة مثل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وديكلان رايس وويليام ساليبا وغابرييل من أرسنال إلى جانب برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

ويعزز هذا الحضور قوة المنافسة على الكرة الذهبية، خاصة مع اختلاف المراكز والأدوار الفنية للاعبين المرشحين.