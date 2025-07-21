وزير الأوقاف يواصل دروسه الحديثية بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند

يواصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، سلسلة الدروس الحديثية التي تنظمها جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بجمهورية الهند، حيث ألقى محاضرة علمية عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم".

وعُقدت المحاضرة في جلسة علمية كاملة بمجلس الجامعة، بحضور نخبة من العلماء والأساتذة وطلاب العلم.

وقد أعرب رئيس الجامعة عن بالغ تقديره لمشاركة وزير الأوقاف، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس مكانة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في دعم الحراك العلمي والدعوي في العالم الإسلامي، وتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الدينية الكبرى.

وتأتي هذه الدروس في إطار التواصل العلمي بين العلماء والمؤسسات الدينية، وترسيخ المنهج الأزهري المعتدل، وتعميق الفهم الصحيح للسنة النبوية الشريفة رواية ودراية، والتصدي للشبهات والمغالطات، بما يعزز الدور الريادي لمصر ومؤسساتها في نشر الفكر المستنير في الداخل والخارج.