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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 57 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في أسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 57 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وإصلاح زراعي وغير جادة في التقنين وذلك بنطاق 8 مراكز (أسيوط، الفتح، البداري، ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، أبنوب) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط على مساحة 3650 متر مربع، و561فدان وقيراط و21 سهم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 إزالة 57 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات وفقاً للخطة الزمنية المقررة خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز والأحياء مؤكداً على مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استرداداً لحق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة أحمد عبد الحكيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 15حالة تعدي طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، وقيام الوحدة المحلية لمركز الفتح بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدي على أملاك هيئة الآثار وتقنين غير جادة ومتغيرات مكانية، كما تم تنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز.

وأضاف أبو النصر إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن ديروط وصدفا والقوصية وأبنوب قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية خلال حملات بقيادة كل من (مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط وهاني محمد رئيس مركز ومدينة صدفا وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب) كل في نطاقه، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة وليد جمال رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي وطلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي، وتنفيذ إزالة لـ 5 حالات مخالفة كمتغيرات فورية بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

أسيوط محافظ أسيوط إزالة لـ 57 حالة تعدي أراضي زراعية متغيرات مكانية إصلاح زراعي البداري ديروط منفلوط القوصية أبنوب صدفا

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