حسام عبد المجيد على مقاعد بدلاء لودوجوريتس أمام لوكوموتيف بلوديف

يغيب المدافع المصري حسام عبد المجيد عن التشكيل الأساسي لفريق لودوجوريتس رازجراد، في مواجهة لوكوموتيف بلوديف، المقرر إقامتها في الثانية ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري البلغاري، بعدما قرر الجهاز الفني وضعه على مقاعد البدلاء.

وتأتي عودة حسام إلى دكة البدلاء بعد مشاركته أساسيًا في آخر 6 مباريات متتالية مع الفريق، منذ انضمامه إلى صفوف لودوجوريتس، ليحصل على فرصة جديدة لإثبات قدراته خلال اللقاء المرتقب.

وكان المدافع المصري قد شارك في خسارة فريقه الأخيرة أمام سسكا صوفيا بهدفين دون رد، وهي الهزيمة الأولى للودوجوريتس في المباريات التي ظهر خلالها حسام عبد المجيد بقميص الفريق.

ويأمل لودوجوريتس في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف سسكا صوفيا المتصدر، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم.