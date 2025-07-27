بعد 12 ساعة.. قوات الحماية المدنية تنتشل جثمان مسنة من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، في انتشال جثة سيدة تدعى "فاطمة. ع" تبلغ من العمر 77 عاما، من تحت أنقاض العقار المنهار مكون من 3 طوابق بعد 12 ساعة من البحث بمنطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط.

انهيار منزل مكون 3 طوابق

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون 3 طوابق بمنطقة الفواخير.

إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من إنقاذ "عبد النبي. ز. ح"، 85 عامًا، و"أحلام. ع. ع"، 52 عامًا، و"ميرنا. ن. ح"، 20 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على السيدة المفقودة أسفل الأنقاض.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.