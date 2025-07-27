محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية الانتهاء المبكر من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة ببدء العام الدراسي 2025 / 2026، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة التعليم، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بالتزامن مع الاجتماع الموسع الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل الوزارة، في قاعة تنمية المهارات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، وبحضور سيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المراكز والأحياء.

تشغيل بعض المدارس الابتدائية بنظام اليوم الدراسي الكامل

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات الإدارات التعليمية بشأن تشغيل بعض المدارس الابتدائية بنظام اليوم الدراسي الكامل عبر العمل بفترة مسائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق لأعداد طلاب الصف الأول الابتدائي الذين تم تنسيقهم حتى الآن.

كما تم استعراض خطط تدريب المعلمين على المناهج المطورة، مع التوجيه بإرسال أسماء عشرة من ذوي الخبرات من المحالين للمعاش، ويفضل أن يكونوا ممن تولوا مناصب قيادية في قطاع التعليم مثل مديري الإدارات أو وكلائها أو مديري المدارس، للاستعانة بهم في دعم العملية التعليمية.

آليات تطبيق نظام البكالوريا

وناقش الاجتماع كذلك آليات تطبيق نظام البكالوريا إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، مع التأكيد على أن هذا النظام اختياري وينفذ بشكل متوازي، مع متابعة مستمرة لخطوات التنفيذ.

وأكد المحافظ في توجيهاته على ضرورة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وطلاء الجدران، وتشجير الساحات، وتجهيز المقاعد الدراسية، كما شدد على أهمية تأمين وتوزيع الكتب المدرسية، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لتجميل محيط المدارس ورفع مستوى النظافة، بما يعكس بيئة تربوية مناسبة لبداية العام الدراسي.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى ضرورة متابعة أعمال الإحلال الكلي والجزئي للمدارس الجاري تطويرها، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، بالتعاون الكامل مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية.