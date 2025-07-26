محافظ أسيوط يشهد تكريم 50 من الطلاب المتفوقين في التعليم الفني المزدوج

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تكريم 50 طالبًا من المتفوقين في منظومة التعليم الفني المزدوج، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين بأسيوط، في إطار جهود دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعلي حمزة رئيس جمعية المستثمرين ونائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعادل السكري نائب رئيس مجلس الإدارة وباسم فكري أمين عام الجمعية وأشرف شعبان وابراهيم مبروك وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الشركات والمصانع المشاركة، والطلاب والخريجين.

استعرض إنجازات مشروع التعليم الفني المزدوج

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات مشروع التعليم الفني المزدوج بالمحافظة، باعتباره نموذجًا ناجحًا للدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل بيئة العمل الفعلية.

1586 طالبًا ضمن منظومة التعليم المزدوج بأسيوط

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من التعليم لكونه أحد المفاتيح الرئيسية لحل مشكلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المحافظة تضم نحو 30 ألف طالب في التعليم الفني، من بينهم 1586 طالبًا ضمن منظومة التعليم المزدوج، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

متابعة تدريب الطلاب داخل المنشآت الصناعية

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن تجارب الدول الصناعية الكبرى أثبتت أن النهوض بالتعليم الفني هو السبيل لتعزيز الاقتصاد، مؤكدًا أن المحافظة شكلت لجنة مشتركة من مديرية التعليم وجمعية المستثمرين لمتابعة تدريب الطلاب داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعظيم الاستفادة من قدراتهم.

وتخلل اللقاء حوار مفتوح بين المحافظ وعدد من الطلاب، استمع خلاله إلى آرائهم حول طبيعة التدريبات التي يتلقونها داخل المصانع، مشيدًا بوعيهم وإصرارهم على تحقيق طموحاتهم.

ودعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم وتطوير هذا النموذج التعليمي الناجح.

توزيع زمني 70% عملي داخل المصانع و30% نظري بالمدارس

من جانبه، أعرب علي حمزة، رئيس جمعية المستثمرين، عن تقديره للدعم المتواصل من محافظ أسيوط لملف الاستثمار والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن البرنامج يعتمد على توزيع زمني بنسبة 70% عملي داخل المنشآت الصناعية و30% نظري داخل المدارس، تحت إشراف وحدات إقليمية تتابع انتظام الطلاب وتقييم أدائهم.

وفي ختام الاحتفال، كرمت الجمعية محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم بمنحهم درع التميز تقديرًا لدورهم في النهوض بالتعليم الفني.

كما جرى تكريم الطالب أبانوب سامي سند راغب، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني و50 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج المتفوقين دراسيًا وعمليًا وعدد من الشركات الداعمة للتعليم المزدوج.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الفني المزدوج هو أحد أنظمة التعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويستمر لثلاث سنوات، يتم فيها تخصيص يومين أسبوعيًا للدراسة النظرية داخل المدرسة، وأربعة أيام للتدريب العملي في إحدى المنشآت الصناعية أو الفندقية، حسب التخصص.

ويحصل الطالب خلال فترة التدريب على مكافأة مالية وتأمين طبي وتأمين ضد الحوادث، ويمنح بعد التخرج شهادة دبلوم فني معتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى شهادة خبرة من جهة التدريب، ما يتيح له فرصة الالتحاق المباشر بسوق العمل أو استكمال الدراسة الجامعية.