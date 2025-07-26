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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محذرا من تعطيل مصالح المواطنين.. محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، حيث تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبوتيج، لمتابعة سير العمل في منظومتي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تسهيل إجراءات التقنين والتصالح

تأتي الجولة المفاجئة لمحافظ أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسهيل إجراءات التقنين والتصالح، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.

رافق المحافظ خلال جولته محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وعدد من نواب رئيس المركز والقيادات التنفيذية.

 آليات تقديم الخدمات المختلفة

وتفقد المحافظ سير العمل داخل المركز واطلع على آليات تقديم الخدمات المختلفة، من بينها استخراج التراخيص، وشهادات البيانات، واستقبال طلبات التصالح، واستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.

رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية

وأكد محافظ أسيوط خلال جولته أهمية الإسراع في إنجاز الملفات المفتوحة، مع ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، لتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات.

كما حرص المحافظ على الاستماع المباشر لآراء وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على المركز، وبحث معهم التحديات التي تواجههم في إجراءات التقنين والتصالح، موجهًا المسؤولين بسرعة التعامل مع أية معوقات وفقًا للضوابط القانونية، وبما يحقق الصالح العام.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء يحظيان باهتمام بالغ من المحافظة خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، بما ينعكس إيجابًا على المواطن ويعزز ثقة المجتمع في أجهزة الدولة.

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