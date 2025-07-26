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إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن مسنة أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن مسنة أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط
إيهاب عمر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، في إنقاذ 3 أشخاص وجاري البحث عن سيدة عجوز من تحت أنقاض العقار المنهار مكون من 3 طوابق  بمنطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل مكون من 3 طوابق ماهول بالسكان.

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن مسنه أسفل الأنقاض 

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انقاذ "عبدالنبي.ز.ح" 85 عامًا، و"احلام.ع.ع" 52 عامًا، و"ميرنا.ن.ح" 20 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على السيدة المفقودة أسفل الأنقاض.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

قوات الحماية المدنية إنقاذ 3 أشخاص أنقاض العقار المنهار منطقة الفواخير أسيوط

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