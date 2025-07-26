قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء نسبي للرياح
تعيين 11 مدير أمن جديد في حركة الداخلية.. تعرف عليهم
انطلاق معسكر المنتخب الوطنى تحت 16 سنة
قناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75.. وأخرى عملاقة تعبر بانتظام دون تأخير
الوحدة الإماراتي يضم التونسي لؤي الترايعي استعدادًا للموسم الجديد
أحمد موسى: مصر شريان الحياة لغزة.. ولم نغلق معبر رفح يوما
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض
تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مديرًا لمباحث العاصمة
بسبب جنازته | طلب جماهيري عاجل من عشاق زياد الرحباني
وثيقة من 2010 .. أحمد موسى يفضح مخططًا إسرائيليًا خطيرًا
سر الهجمات الشرسة على مصر مؤخرا .. أحمد موسى يكشف التفاصيل
تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية خلفا لـ أيمن عبد الحميد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بحضور المحافظ .. مستثمري أسيوط تكرم 50 طالبًا بمنظومة التعليم المزدوج | صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
علياء فوزى

نظمت جمعية مستثمري أسيوط، حفل تكريم 50 طالب من المتفوقين في منظومة التعليم المزدوج.

وحضر حفل التكريم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الشركات والمصانع المشاركة، والطلاب والخريجين.

وأكد علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، على الدعم محافظ أسيوط المتواصل لملف الاستثمار والتعليم الفني.

 وتابع"مشروع التعليم المزدوج يسعى إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص موضحا أن البرنامج يعتمد على توزيع زمني بنسبة 70% عملي داخل المنشآت الصناعية و30% نظري داخل المدارس، تحت إشراف وحدات إقليمية تتابع انتظام الطلاب وتقييم أدائهم".

 ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من التعليم لكونه أحد المفاتيح الرئيسية لحل مشكلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

وتضم محافظة أسيوط نحو 30 ألف طالب في التعليم الفني، من بينهم 1586 طالبًا ضمن منظومة التعليم المزدوج، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وكرمت جمعية مستثمري أسيوط، محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم بمنحهم درع التميز تقديرًا لدورهم في النهوض بالتعليم الفني.

وتم تكريم الطالب أبانوب سامي سند راغب، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني و50 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج المتفوقين دراسيًا وعمليًا وعدد من الشركات الداعمة للتعليم المزدوج.

ونظام التعليم الفني المزدوج هو أحد أنظمة التعليم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويستمر لثلاث سنوات، يتم فيها تخصيص يومين أسبوعيًا للدراسة النظرية داخل المدرسة، وأربعة أيام للتدريب العملي في إحدى المنشآت الصناعية أو الفندقية، حسب التخصص، ويحصل الطالب خلال فترة التدريب على مكافأة مالية وتأمين طبي وتأمين ضد الحوادث، ويمنح بعد التخرج شهادة دبلوم فني معتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى شهادة خبرة من جهة التدريب، ما يتيح له فرصة الالتحاق المباشر بسوق العمل أو استكمال الدراسة الجامعية.

جمعية مستثمري أسيوط منظومة التعليم المزدوج المصانع التعليم الفني المنشآت الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الابراج

توافق برج العقرب مع العذراء .. هل ناجحين في الحب ؟

دورتكِ الشهرية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على خطر سرطان الثدي؟.. دراسة توضح

سلمى أبو ضيف

رفقة زوجها.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

بالصور

استمتع بالأكل.. 4 أنواع من الدهون تقلل الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

مافيش حقن.. دراسة جديدة تكشف استبدال الإبر بخيط الأسنان | اعرف التفاصيل

خيط الاسنان
خيط الاسنان
خيط الاسنان

شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل

شركة سيارات
شركة سيارات
شركة سيارات

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد