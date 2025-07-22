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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب

نقد أجنبي
نقد أجنبي
أميرة خلف

أيدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بشأن إنشاء صناديق عقارية لفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، وتقديم جميع صور التحفيز لها، مؤكدة أن مصر وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب.


وأشارت " الكسان"، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: إلى أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في 
تدفقات الاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة التي تبنتها الحكومة.

ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، أفادت عضو البرلمان أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات غير مسبوقة ، الأمر الذي انعكس إيجابا في الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، بما يضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي بقوة.

يأتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة أحد المجموعات السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وخلال الاجتماع ، وأوضح الدكتور عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.

وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.

مجلس النواب مصطفى مدبولي صناديق عقارية نقد مستثمرين الحكومة مدبولي

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