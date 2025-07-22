تحويل الوديعة إلى استثمارات.. الوزير يبحث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي تدعيم التعاون المشترك في كافة المجالات

بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية الى مصر في مجال الموانئ البحرية و الجافة والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية

بحث سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت

اتاحة الفرصة للشركات المصرية للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت الشقيقة في اطار خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية

مناقشة تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات بجمهورية مصر العربية

استقبل الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى ، بحضور الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة الاشغال العامة والنقل بدولة الكويت واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت.

وفي مستهل اللقاء رحب الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى والوفد المرافق له مؤكدًا على عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة ، لدعم التعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل مؤكدا على ترحيب الكويت بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات.

ومن جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء المصري وللشعب الكويتي الشقيق وتجديد دعوة الدكتور مصطفى مدولي إلى رئيس الوزراء الكويتي لزيارة مصر معربا عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة مؤكدا حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون مع الأشقاء في دولة الكويت بمختلف المجالات

وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية الى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية خاصة مع المناخ الاستثماري الجاذب في مصر بالاضافة بحث سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بمايساهم في اتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت الشقيقة في اطار خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية كما تم مناقشة تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات بجمهورية مصر العربية.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الذي شهد تنفيذ مشروعات عملاقة قي مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والانفاق والطرق والكباري ومحاور النيل والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وذلك بهدف تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مضيفا أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بزيادة حجم التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات والمشاركة في نهضتها التنموية الكبيرة.

لافتا الى ان أن الوفد المصري يضم رؤساء17 شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البينية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقا لقياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبأقل وقت وبالأسعار التنافسية.

كما تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات والمجالات وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء سياسة ملكبة الدولة مشيرا الى جذب الموانى المصرية لأكبر ٦ خطوط ملاحية عالمية وجذبها لأكبر ٧ مشغلين عالميين الى الموانئ المصرية كما شهدت الموانى المصرية المصرية تحقيق انطلاقة كبيرة في تجارة الترانزيت خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير كافة الموانى المصرية لتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا على المناخ الاستثماري الواعدفي مصر واتخاذ كافةالتدابير والإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار في مصر مختلف المجالات.