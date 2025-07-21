قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي 2025 للعاملين في القطاع الخاص
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 21 يوليو 2025
اتحاد الكرة يطالب الأندية مجددا بسرعة استخراج تصاريح عمل للأجانب
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى مع وزير الشباب والرياضة
الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات
نقابة الصحفيين تخاطب الضمير العالمي: أوقفوا جريمة الإبادة بالتجويع في غزة
تمهيدًا للتشغيل في 2026 .. تركيب القضبان في الخط الأول للقطار السريع بين السخنة ومطروح
وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر
مصر والإيكواس.. شراكة استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن غرب أفريقيا
نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات| وبشرى سارة بشأن نسب النجاح و"مجاميع علمي"
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظات «مبروك للناجحين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء أول صندوق عقاري في مصر بـ استثمارات سعودية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة أحد المجموعات السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر، وذلك بحضور، سعيد سالم النهدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي للشركة ، و متعب آل سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لأحد الشركات العقارية، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لأحد الشركات العالمية، والمهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لأحد شركات الاستثمار والتنمية العمرانية، و أحمد حلمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عالمية.

الاستثمار المصرى السعودي 

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمنا وجودكم والتوسع في استثماراتكم في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وترحب بالمستثمرين الاشقاء من المملكة العربية السعودية، وبتوجه مجموعتكم لإنشاء الصناديق العقارية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية، منوهًا إلى أنه تم بالفعل حل الجزء الأكبر من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين والتي كانت عالقة منذ سنوات، وهذا كان محل إشادة من المستثمرين السعوديين أنفسهم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ،أحد شركات الاستثمار العالمية أن الشركة تعد من أكبر شركات التطوير العقاري ولديها شركتان تابعتان لها مُدرجتان في سوق المال الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف "القحطاني" سياستنا في المجموعة أننا متميزون حاليًا في إنشاء الصناديق العقارية، المعتمدة من سوق المال، ونعمل على إنشاء صندوق عقاري بمصر، مضيفا إننامن أكبر المطورين في "المدينة المنورة" و "مكة"، وغيرهما من المدن.

وتابع رئيس مجلس إدارة المجموعة لدينا شركات دولية، ولنا أعمال في 8 دول، ولدينا خطط للتوسع في 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة أدير.

وأوضح الدكتور عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.

وقال: لدينا رغبة للاستثمار في مصر، وسنعلن عن أول مشروعاتنا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة في قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" و"العلمين الجديدة" وغيرها.

وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.

كما أكد "القحطاني" حرصه على الاستثمار في مصر وتوسيع أنشطة الشركة، قائلًا: السوق المصرية مطمئنة لنا، ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا في مصر.  

وتابع: سنكون أول المبادرين بإنشاء صندوق عقاري في مصر، مشيدًا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الكثير من المستثمرين السعوديين على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى رغبة الشركة كذلك في الاستثمار بمنطقة "وسط البلد"، لما تتمتع به من موقع متميز بالإضافة إلى ما يتم فيها من أعمال تطوير يشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهذا يُسهم في جعل المنطقة بؤرة للسياحة العالمية.

كما استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لأحد شركات الاستثمار والتنمية العمرانية، جهود الشركة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنمية الأراضي في ولايتها بشرق القاهرة، وما حظيت به من تكريم في الآونة الأخيرة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الشركة جذبت أهم المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على سعي الشركة حاليًا إلى بدء مشروعاتها في أراض جديدة كمطور عقاري.

مجلس الوزراء السعودية الاستثمار فى مصر مصر الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

لويس دياز

لويس دياز يضغط للرحيل.. بايرن ميونيخ يجهز عرضا ثانيا لإقناع ليفربول

لويس دياز .

بايرن ميونخ يجدد محاولات ضم لويس دياز من ليفربول

لوكمان

إنتر ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لضم أديمولا لوكمان

بالصور

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم بهدف علي باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد