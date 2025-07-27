لجنة هندسية للمعاينة..محافظ أسيوط يتفقد المنزل المنهار بالفواخير ويوجه بسرعة دعم المتضررين| صور

قام اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لموقع المنزل المنهار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة شخص آخر، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص آخرين كانوا داخل العقار وقت الانهيار.

الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع

كانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط العقار وفصل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته للحادث منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة موقع العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان أمان السكان.

توفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث

وكلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث، إلى جانب صرف مساعدات عاجلة، ومتابعة الحالة الصحية للمصاب الذي نُقل إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية الكاملة حتى تماثله للشفاء.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن وأمنه أولوية لا تقبل التهاون.