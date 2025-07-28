ننشر أسماء أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط

أعلن الدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الازهرية، قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2024/٢٠25م، على مستوى معاهد منطقة اسيوط .



وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي مبصر: المركز الأول الطالبة اسراء مرزوق عبدالحكيم ابوالفتح، معهد منفلوط، بمجموع 641 درجة بنسبة 98.62%، وحققت المركز الأول على مستوى المحافظة، والطالب عبدالرحمن محمد مصطفى معهد ديروط، بمجموع 639 درجة بنسبة 98.31% وحقق المركز الثاني، والطالب محمد ايمن اسعد عبدالرحمن، معهد أسيوط النموذجي، بمجموع 639 درجة بنسبة 98.31% وحقق المركز الثالث، والطالب انس عبدالناصر حسين محمد، معهد نور الإسلام، بمجموع 637 درجة بنسبة 98% وحقق المركز الرابع، والطالبة مياده ضياء الدين احمد، بمعهد ديروط، بمجموع 635 درجة بنسبة 97,69% وحقق المركز الخامس.



في حين جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي مبصر :الطالبة الزهراء على محمد عبدالحميد محمد، معهد بنى عدى، بمجموع 575 درجة بنسبة 97,46% وحققت المركز العاشر على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة، والطالبة اروى عاطف عمر محمد، معهد بنى عدى، بمجموع 563 درجة بنسبة 95,46% وحققت المركز الثاني، وهاجر سيد محمد عبدالرحمن، معهد بنى عدى، بمجموع 561 درجة بنسبة 95,08% وحققت المركز الثالث، والطالبة الشيماء عصام عبدالحميد مرعى، معهد جحدم، بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز الرابع، والطالبة ايمان محمد صالح راتب، معهد رضوان خليفة بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز الخامس، وعبدالرحمن محمد أحمد محمد، معهد القوصية، بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز السادس.

و جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي كفيف،يتصدره الطالب محمود مصطفى عباس، معهد ابنوب، بمجموع 468 درجة بنسبة 85,09% وحقق المركز الأول، والطالبة شيماء محمد حمدى، معهد منفلوط، بمجموع 449 درجة بنسبة 81,64% وحققت المركز السادس، والطالبة رحمه عبدالرحمن محمد إبراهيم، معهد بني غالب، بمجموع 448 درجة بنسبة 81,45% وحققت المركز الثالث.

وتقدم الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة اسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر ، الوكيل الثقافي للمنطقة بخالص التهاني إلى أبنائهم وبناتهم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى منطقة أسيوط الأزهرية.



وأكد الدكتور علي محمود أن هذا التميز نتاج عزيمة صادقة،وجهد واستذكار جيد وتعاون جاد بين الطلاب وأسرهم ومعلميهم أثمر بهذا التفوق ،

متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا قدوة حسنة في خدمة دينهم ووطنهم.