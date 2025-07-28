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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط

الدكتور علي محمود رئيس منطقة أسيوط الازهرية
الدكتور علي محمود رئيس منطقة أسيوط الازهرية
إيهاب عمر

أعلن الدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الازهرية، قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2024/٢٠25م، على مستوى معاهد منطقة اسيوط .


وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي مبصر: المركز الأول الطالبة اسراء مرزوق عبدالحكيم ابوالفتح، معهد منفلوط، بمجموع 641 درجة بنسبة 98.62%، وحققت المركز الأول على مستوى المحافظة، والطالب عبدالرحمن محمد مصطفى معهد ديروط، بمجموع 639 درجة بنسبة 98.31% وحقق المركز الثاني، والطالب محمد ايمن اسعد عبدالرحمن، معهد أسيوط النموذجي، بمجموع 639 درجة بنسبة 98.31% وحقق المركز الثالث، والطالب انس عبدالناصر حسين محمد، معهد نور الإسلام، بمجموع 637 درجة بنسبة 98% وحقق المركز الرابع، والطالبة مياده ضياء الدين احمد، بمعهد ديروط، بمجموع 635 درجة بنسبة 97,69% وحقق المركز الخامس.


في حين جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي مبصر :الطالبة الزهراء على محمد عبدالحميد محمد، معهد بنى عدى، بمجموع 575 درجة بنسبة 97,46% وحققت المركز العاشر على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة، والطالبة اروى عاطف عمر محمد، معهد بنى عدى، بمجموع 563 درجة بنسبة 95,46% وحققت المركز الثاني، وهاجر سيد محمد عبدالرحمن، معهد بنى عدى، بمجموع 561 درجة بنسبة 95,08% وحققت المركز الثالث، والطالبة الشيماء عصام عبدالحميد مرعى، معهد جحدم، بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز الرابع، والطالبة ايمان محمد صالح راتب، معهد رضوان خليفة بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز الخامس، وعبدالرحمن محمد أحمد محمد، معهد القوصية، بمجموع 551 درجة بنسبة 93,39% وحققت المركز السادس.

و جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي كفيف،يتصدره الطالب محمود مصطفى عباس، معهد ابنوب، بمجموع 468 درجة بنسبة 85,09% وحقق المركز الأول، والطالبة شيماء محمد حمدى، معهد منفلوط، بمجموع 449 درجة بنسبة 81,64% وحققت المركز السادس، والطالبة رحمه عبدالرحمن محمد إبراهيم، معهد بني غالب، بمجموع 448 درجة بنسبة 81,45% وحققت المركز الثالث.
وتقدم الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة اسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر ، الوكيل الثقافي للمنطقة بخالص التهاني  إلى أبنائهم وبناتهم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى منطقة أسيوط الأزهرية.


وأكد الدكتور علي محمود أن هذا التميز نتاج عزيمة صادقة،وجهد واستذكار جيد وتعاون جاد بين الطلاب وأسرهم ومعلميهم أثمر بهذا التفوق ،
متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا قدوة حسنة في خدمة دينهم ووطنهم.

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