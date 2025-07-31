محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ ويناقش ملفات حيوية

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الصلة بالخدمات العامة والتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز خطط التنمية المحلية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرو المديريات والمرافق.

استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ

وفي مستهل الجلسة، استعرض المحافظ استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 4 و5 أغسطس 2025، مؤكدًا جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب كافة الاحتياجات اللوجستية من مراوح ومبردات مياه وإسعافات أولية ومولدات احتياطية كما وجه بتكليف الشباب والرياضة بالاستعانة بالشباب لتنظيم الناخبين أمام اللجان، مع الالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لنقل تبعية نادي أسيوط الرياضي إلى مديرية الشباب والرياضة لإدارته، فيما ستتولى المحافظة إدارة مركزي شباب أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط، بالتعاون مع أندية كبرى لفتح باب العضوية أمام العاملين في المحافظة والوحدات المحلية لتعظيم العائدات المالية.

تطوير مناطق المصلى والفواخير وزرزارة بحي غرب

كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها في مناطق المصلى والفواخير وزرزارة بحي غرب، معلنًا عن خطة لإنشاء عمارات سكنية بمنطقة عرب المدابغ لتسكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات ومديرية التضامن الاجتماعي، مع دراسة إمكانية نقل السكان إلى الوحدات الجديدة أو تقديم دعم مادي للحصول على وحدات جاهزة.

وأكد المحافظ - خلال الجلسة - على أهمية تنشيط صندوق العاملين بالمحافظة وتقديم مقترحات لزيادة موارده المالية وفقًا للضوابط القانونية، كما تابع آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل به لما له من دور محوري في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين ووجه بضرورة تكثيف جهود التوعية بالقانون الجديد والتيسيرات المقدمة للمواطنين الجادين، مطالبًا بسرعة استكمال تقديم الملفات.

وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، محذرًا من التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المقصرين إلى النيابة العامة مؤكدًا أن المنظومة تمثل أداة فعالة لرصد المخالفات في مهدها وتعزيز جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين الخدمات العامة.

كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات تقنين الأراضي بكافة أنحاء المحافظة، داعيًا المتقدمين بطلبات التقنين إلى سرعة سداد المقدمات والأقساط المستحقة لتجنب سحب الأراضي أو إلغاء التعاقدات، مشددًا على أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لدعم الجادين.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من بعض الجهات والأفراد، ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين تقديرًا لمساهماتهم في دعم العمل العام.