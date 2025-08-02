ترك الحفل ولم يكمله.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رابح صقر

أثار الفنان رابح صقر حالة من الجدل الواسع خلال حفله الذى أقيم فى الرياض أمس وذلك بعد تعرضه لـ أزمة صحية شديدة منعته من استكمال الحفل وقرر الانسحاب.

وقد تداول مقطع فيديو من حفل رابح صقر أثناء اعتذاره للجمهور بعدم استكمال الحفل قائلا : “آسف مش هقدر أكمل.. تعبان.. شكرا”.

وتسبب هذا الأمر فى حالة من القلق سادت بين عشاق وجمهور رابح صقر وهو الأمر الذى دفعه للخروج عن صمته وطمأنت جمهوره عبر حسابه على انستجرام قائلا : أهلا حبايبي، بطمنكم أنا أموري بخير خدت شوية برد على المسرح وقبل الحفلة كنت بعاني شوية برد والتكيف على المسرح تعبني، وكنت أتمنى لو صحتي تسعني أواصل معاكم الحفل، واتبسطت معاكم جدا.

بينما كان لشركة روتانا تعليقا على واقعة انسحاب رابح صقر من الحفل بسبب تعرضه الى وعكة صحية شديد من خلال أصدار بيان توضيحى جاء فيه : "نود أن نطمئن الجمهور الكريم بأن الفنان رابح صقر بخير ولله الحمد، وما حدث في نهاية الحفل كان نتيجة تعرضه لوعكة صحية خفيفة بسبب نزلة برد بسيطة وتغير الأجواء في المسرح وقد فضّل الفنان إنهاء الحفل بعد أداء معظم فقراته حفاظا على صحته، وهو الآن في حالة جيدة ويتعافى بشكل طبيعي.

ألبوم رابح صقر

كان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.

بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.

أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.

تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.

وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

ألبوم رابح صقر

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

أغاني رابح صقر

وقبلها طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أغنية حضرة جنابك، من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران؛ أما أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.