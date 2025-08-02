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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. دنيا سمير غانم تتفوق على الجميع وأمير كرارة يلاحقها

روكي الغلابة
روكي الغلابة
أحمد إبراهيم

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، الجمعة.

روكي الغلابة 

تمكن فيلم روكي الغلابة من تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، في رابع أيام طرحه. 

وحقق الفيلم، الذي يعد ثاني بطولات الفنانة دنيا سمير غانم في السينما المصرية، إيرادات وصلت إلى 3.929.312 جنيها.

الشاطر 

وحقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى 3.209.070 جنيه، ليحتل المركز الثاني بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

أحمد وأحمد 

حقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات وصلت إلى  1.116.709 جنيها.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. 

ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ريستارت  

كما حقق فيلم ريستارت، بطولة الفنان تامر حسني إيرادات وصلت إلى 85.436 جنيه.

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

المشروع x

حقق فيلم المشروع x إيرادات في شباك التذاكر، أمس، بلغت 81.258 جنيه   مصري. 

فيلم المشروع x، بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

روكي الغلابة دنيا سمير غانم الشاطر أمير كرارة أحمد وأحمد أحمد السقا

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