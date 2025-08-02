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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن.. اليوم

أصالة
أصالة
أحمد إبراهيم

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيا اليوم فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش على المسرح الجنوبي ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

من ناحية أخرى طُرحت تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب يوم السبت 7 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الثالثة.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة، بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (750 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 40000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 80000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

يفتتح مهرجان العلمين في دورته الثالثة، بحفل أنغام يوم الجمعة 18 يوليو في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل عبر موقع “تذكرتي”.

ألبوم أصالة نصري 

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:
"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

ألبوم أصالة نصري الجديد
تواصل الفنانة أصالة التحضير لإصدار ألبومها الجديد، والمقرر طرحه في موسم الصيف.

وتتعاون الفنانة أصالة في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول ، من خلال أغنية جبروت ، ويتولي تلحينها محمد عبيه ، وتوزيع أحمد أمين .

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