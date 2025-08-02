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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الله يرحمني .. سيمون تسخر من تصريحات ليلى عبد اللطيف

سيمون
سيمون
سارة عبد الله

علقت الفنانة سيمون، على التصريحات الأخيرة لـ ليلى عبد اللطيف، خبيرة علم الفلك والأبراج بشأن توقعات العام القادم 2026.

وكانت قد صرحت ليلى عبد اللطيف، في اخر لقاءاتها، أنه: “في عام 2026 لن يتبقى على وجه الأرض أي إنسان يبدأ اسمه بحرف السين، بينما سيزدهر أصحاب حرف الراء ويعيشون بسلام”.

وكتبت الفنانة سيمون عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “أنا كده ماشية السنة الجاية... الله يرحمني بقى!”.

بداية سيمون الفنية 

اسمها بالكامل "سيمون فيليب بشاي"، درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، وحصلت على ليسانس الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس، كما أنها درست أيضاً في الجامعة الامريكية.

بدأت "سيمون" مشوارها الفني من خلال الغناء ذلك بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية قدمتها باللغة اليونانية، قدمت ايضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينات القرن العشرين وكان من أشهرها اغنيات "تاكسى" و"مش نظرة وابتسامة" و"ساعتي مش مضبوطة" و "بتكلم جد"، وذلك بمشاركة المطرب والموسيقى الليبي الكبير حميد الشاعري.

دخول سيمون التمثيل 

دخلت سيموت مجال التمثيل، بعد أن وجدت الفرصة، بمشاركتها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلمها الشهير "يوم مر ويوم حلو" عام 1988 ، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وقدمت العديد من الأعمال في التليفزيون والسينما والمسرح، وصلت الى 22 عملا فنيا متنوعا، بينما على صعيد الغناء ففي رصيدها 6 ألبومات غنائية.

الفنانة سيمون ليلى عبد اللطيف توقعات العام القادم

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