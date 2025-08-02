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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلوكات .. نسرين طافش تثير قلق متابعيها بمنشور غامض

نسرين طافش
نسرين طافش
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نسرين طافش، بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون اللبني مفتوح من ناحية الركب،و علقت علي الصورة كاتبة :يلا بلوكات للناس الي تجيب وجع الدماغ.

وتعد الفنانة نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

نسرين طافش صور نسرين طافش اطلالات النجوم اعمال نسرين طافش

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