ميريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية.

وخطفت ميريهان حسين الأنظار على الشاطئ مرتدية مايوة باللون الأحمر،مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها

كما اختارت ميريهان حسين أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا على ظهرها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.



أعمال ميريهان حسين

والجدير بالذكر أن ميريهان حسين، تشارك في عدة أعمال جديدة من بينها: فيلم الحارس، فيلم الغربان، ومسلسل أمير العوامري.