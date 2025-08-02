بفستان روز .. ظهور لافت لـ رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت رانيا منصور في الصور بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستانا لامع مكشوف الظهر باللون الروز ،مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، تركت رانيا منصور شعرها ليتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

يذكر أن الفنانة رانيا منصور تألقت في فيلم ريستارت.

أبطال فيلم “ريستارت”

فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميكا ، توانا الجوهري ، رانيا منصور ، ميمي جمال تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.