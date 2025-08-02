أغلى حاجة في الدنيا.. أحمد السقا يهنئ نجله بعيد ميلاده

حرص النجم أحمد السقا على تهنئة نجله حمزة بعيد ميلاده، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر السقا صورة تجمعه بحمزة، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وربنا يخليك ليا، يا أغلى وأحلى حاجة في الدنيا”.

وفي سياق آخر يعرض حاليا لـ أحمد السقا فيلم “أحمد وأحمد”، ويشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي، والفنانة الشابة جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبدالرازق، من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبدالله.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول حياة السقا التي تنقلب رأسًا على عقب حين يفقد الذاكرة، ويكتشف أنه شخص له علاقات بالمجرمين، وأجرى العديد من عمليات النصب والاحتيال، ولكن يعيش وسط المجتمع على أنه مُعلم كيمياء.