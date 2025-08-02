عقبال كل الشحاتين..تعليق من ياسمين الخطيب بشأن القبض علي أم سجده وأم مكة

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على واقعة القبض على صانعات المحتوى المعروفتين بـ"أم سجدة" و"أم مكة" معربة عن سعادتها بتأثير برنامجها “مساء الياسمين” في تسليط الضوء على خطورة بعض النماذج المنتشرة عبر السوشيال ميديا.

منشور ياسمين الخطيب

وقالت ياسمين في منشور لها عبر حساباتها الرسمية: “سعيدة إن برنامجنا (مساء الياسمين) كان له دور إيجابي خلال آخر حلقتين في لفت الأنظار لخطورة الناس دي على المجتمع، عقبال ما كل العواطلية والشحاتين على تيك توك يتجمعوا في السجن، أو في عنبر الخطرين بالعباسية.. أضعف الإيمان يتعظوا ويبطلوا”.

القبض على أم سجدة وأم مكة

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على أم سجدة “وأم مكة” بتهم تتعلق بنشر محتوى يُعد مخالفًا للآداب العامة وتحريضًا على التسول واستعطاف الجمهور بهدف الربح من الإنترنت.