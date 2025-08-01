قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دي بول: اللعب بجوار ميسي حلم تحقق في إنتر ميامي.. وبيكهام كان أحد أسباب قراري
مصطفى بكري يكشف سرّ أزمة الكهرباء بالجيزة
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
متحديا بوتين .. ترامب يأمر بنشر غواصات نووية قرب روسيا ردًا على تهديدات ميدفيديف
محمد أبو العينين :الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن
محمد أبو العينين: البورسلين الخاص بـ سيراميكا كليوباترا مطلوب بالاسم في اليابان
جيش لا يُهزم وقيادة تعرف تفاصيل المعركة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي
التقدير لا يقاس بالأوسكار.. محسن رزق يرد على محيي إسماعيل
شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟
في أول مشاركة... منتخب مصر للسلة على الكراسى المتحركة يهزم كينيا والإمارات وإنجلترا ببطولة العالم
النائب محمد أبو العينين: 60% من الإنتاج يوزع محليا.. والبورسلين الخاص بنا يُطلب بالاسم
أبو العينين: الصناعة اليوم الترند العالمي.. والتطورات التقنية هي القيمة المضافة والفكر والإبداع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

خناقه سوزى وياسمين الخطيب
خناقه سوزى وياسمين الخطيب
إيمان عبد اللطيف

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن مطالبة "سوزي الأردنية" بمقابل مادي نظير مشاركتها في إحدى حلقات برنامج "مساء الياسمين"، وتحديدًا مقابل ظهورها بأزياء خاصة.

وقالت الخطيب خلال إحدى حلقات برنامجها المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس": "محدش يسألني أنا باخد كام.. أنا باخد كتير، وبشتغل على نفسي كويس جدًا. أنا إعلامية، وفنانة تشكيلية، وكاتبة لي مقالات منشورة في صحف مصرية مرموقة، سواء اختلف الناس أو اتفقوا مع آرائي".

وأوضحت أنها ترفض استضافة شخصيات لا تضيف قيمة حقيقية للبرنامج، قائلة: "أنا مش هضيف لبرنامجي ناس عاطلين وبيسيئوا لمصر، والناس بتاخدهم قدوة لمجرد إنهم بيكسبوا فلوس من غير أي مجهود. اللي متعاطف معاهم يروح يديهم فلوس من جيبه، لكن أنا مش هدّيهم جنيه واحد".

كما انتقدت الخطيب بعض الأساليب التي يتبعها صناع محتوى على منصات التواصل، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على ما وصفته بـ"الشهرة الزائفة"، وأضافت بسخرية: "في ناس مشبوحة لايف وبتقول كبسوا كبسوا.. دي مش شغلانة، ومش من النوع اللي أستضيفه في برنامجي".

ياسمين الخطيب سوزى الاردنيه خناقه سوزى وياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

ارشيفي

الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

85 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

سائق الجرار

مصرع سائق في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة ببني سويف

شواطئ بورسعيد تستقبل الآلاف من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

بالصور

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية

فيديو

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد