بعد تصريحه عن حفيدة أم كلثوم .. ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل

دافعت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب عن السيناريست مدحت العدل بعد الجدل الذي أُثير حول تصريحاته الأخيرة المتعلقة بارتداء بعض الفنانات للحجاب وابتعادهن عن الساحة الفنية، مؤكدة أن كلامه تم تفسيره خارج سياقه الطبيعي.

وقالت الخطيب في برنامج مساء الياسمين المذاع عبر برنامج الشمس إن العدل لم يتناول قضية الحجاب من منظور ديني، ولم يُنكر كونه فريضة، بل كان حديثه متعلقًا بتساؤل منطقي حول تَرك الفن رغم امتلاك الموهبة.

وأضافت ياسمين الخطيب: أنا مستغربة من الهجوم على الدكتور مدحت العدل، لأنه ما قالش إن الحجاب مش فرض ولا جاب سيرة الفروض من الأساس، هو قال: اتحجبت واعتزلت، وده كان في إطار مناقشة قرار الاعتزال مش أكتر،

هل الفن بجد حرام؟.. الست أم كلثوم قالتها زمان"

وتابعت في لهجة ناقدة للتعامل مع الفن باعتباره محرمًا: الحقيقة لازم نسأل: هل الفن حرام فعلًا؟ الست أم كلثوم قالتها زمان لما اتسألت عن فنانة كبيرة اعتزلت وقالت الفن حرام، فقالت لأنيس منصور بسخرية: هو الفن بجد حرام؟!".

اول تعليق من مدحت العدل بعد تصريحه عن حفيدة أم كلثوم

رد السيناريست مدحت العدل على الجدل الذى حدث خلال الساعات الماضية بسبب تصريحه الأخير على هامش افتتاح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين، بشأن تفاجئه بسبب اعتزال حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم الفن وقرارها بأن تتفرغ للعبادة والحجاب بعد ان لفتت الأنظار إليها بشكل واضح اثناء مشاركتها فى برنامج المواهب the voice .

وقال مدحت العدل فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” انها لم يقصد النحدث عن الحجاب مطلقا بل يتكلم عن فكرة تحريم الفن ، قائلا :ياسمين الخيام بنت شيخ المشايخ ( الحصري) كانت مُحجبة وبتغني وكذلك مني عبد الغني .. انا فقط اتكلمت عن تحريم الغناء وليس الحجاب .. كل انسان حر فيما يرتديه".

وأضاف مدحت العدل، معلقا: “ انا زوجتي محجبة واختي.