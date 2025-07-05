مدحت العدل ردا على راغب علامة: ننتظر عملك ونتمنى يحقق ربع نجاح الحلم العربي

قال الدكتور مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك إنه يعرف لاعبي الزمالك منذ صغره، كما أنه عاصر اللاعب حسن شحاته وغيره، ولم يصل حبّ أحد في قلوب الزملكاوية مثل شيكابالا.

تصريح الفنان راغب علامة

وانتقل «العدل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» إلى الحديث عن تصريح الفنان راغب علامة على إن أوبريت الحلم العربي عمل تجاري وليس خلفه موقف حقيقي، مشيرا إلى أن كل شخص لديه مطلق الحرية في رأيه.

وأوضح أن فرق بين كلمة تجاري ومبتذل، وإذا كان يقصد مبتذل فإنه أخطأ في المعنى والفهم، لأنه عمل استطاع أن يفهم أجيال كثيرة معنى القضية الفلسطينية، كما أنه لم يدخل في نواياه أثناء الكتابة أو حتى المغني، كما أنه لم يتقاضى أجرا.

نجاح الحلم العربي

واستكمل: «استاذ راغب بيقول أنا لو عملت عمل يعني هعمل عمل إنساني، طب اتفضل حضرتك اعمل ونستنى ونتمنى إن ينجح ربع نجاح الحلم العربي».