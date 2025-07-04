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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت العدل: اعتراضات تعيين جون إدوارد كلام قهاوي.. الزمالك يحتاج ثورة إدارية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

هاجم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، الأصوات المنتقدة لتعيين جون إدوارد في منصب إداري داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الاعتراضات لا تستند إلى منطق، واصفًا إياها بأنها "كلام ناس قاعدة على القهاوي".
 

وتساءل العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، عن موقف بعض أبناء النادي المعترضين، وعلى رأسهم جمال حمزة، قائلاً: "معترض على أي أساس؟ وهو نفسه سبق له التوقيع للنادي الأهلي"، مضيفًا أن جون إدوارد جاء بتوصية من لجنة التخطيط بالزمالك ويعمل في صمت ويُعرف عنه النجاح والالتزام، ولا يستحق الهجوم الذي يتعرض له.

وانتقد مدحت العدل تدهور قطاع الناشئين في الزمالك، مؤكدًا أنه "أصبح فضيحة"، لافتًا إلى أن النادي بحاجة إلى "ثورة إدارية" شاملة، ليست فقط في الزمالك، بل في كافة أندية مصر، حتى تعود الأمور إلى مسارها الصحيح ويتم بناء مؤسسات رياضية قوية.

وأشار عضو لجنة الاستثمار إلى واقعة سابقة، حين قام المستشار مرتضى منصور بتعيين أيمن حافظ، المعروف بانتمائه للأهلي، دون أن يعترض أحد من أبناء الأبيض، مشددًا على أن الزمالك "خيرُه على كل أبنائه"، ويجب أن تتكاتف الجهود بدلًا من خلق أزمات وهمية.

وحرص مدحت العدل، على تقديم رسالة للاعب عبدالله السعيد، قائلا :" أتمنى أن يبقى في الزمالك بغض النظر عن المقابل المالي"، كما وجه رسالة أخرى للاعب الشاب حسام عبدالمجيد، قائلا :" تذكر جمهور الزمالك عندما دعمك أثناء تراجع مستواك وتسببت في اهتزاز شباك الزمالك".

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