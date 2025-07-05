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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رقم 10 محجوز.. الزمالك يكشف عن خليفة شيكابالا.. العدل: سيصبح رئيسا للنادي

شيكابالا
شيكابالا
قسم التوك شو

قال الدكتور مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك إن من أخطاء شيكابالا أنه لم يستطع التعايش في الخارج دون جمهور الزمالك وشعوره بالناس، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون لديه طموح أكبر من ذلك، كونه يستحق أن يلعب في نادي ريال مدريد وغيرها من الأندية الكبرى.

وأضاف «العدل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أن الكرة تحب اللاعب شيكابالا، ولكن فاجأ الجميع بقرار اعتزاله للكرة، ولا أحد يستطيع أن يحدد من هو صاحب القرار نفسه.

 الرسائل المحملة بالبكاء 

وأوضح أنه تلقى العديد من الرسائل المحملة بالبكاء نظرا لاعتزال لاعب الفريق شيكابالا، وأنه تفاجئ بهذا الحب للاعب الفريق، مؤكدا على أن القيمة تبقى.

حجب رقم 10

وأكد على أنه تم حجب رقم 10 الخاص بشيكابالا إلى أن يتقدم نجله في العمر ويحصل على مكانه، كما أن اللاعب في يوم من الأيام سيصبح رئيس النادي، لأنه محبوب لدى الجميع.

الزمالك شيكابالا مدحت العدل نادي الزمالك جمهور الزمالك اعتزال شيكابالا

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