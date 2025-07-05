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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خضوع لاعبي الزمالك لـ قياسات بدنية اليوم تمهيدا لفترة الإعداد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن لاعبي نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" خضوع لاعبي الزمالك لقياسات بدنية اليوم تمهيدا لبداية فترة الاعداد".

وكان قد كشف وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن توقيع عقوبة على اثنين من لاعبي الزمالك لم يستمعا للتعليمات خلال مباراة رسمية.

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "معملتش نفسي عنتر بن شداد وعاقبت لاعيبة مسكوا الموبايلات على دكة البدلاء أثناء فترة تواجدي في الزمالك".

أسرار النادي

وأضاف: "خلال فترة تواجدي هناك أسرار لم تخرج وهذا نجاح كبير لنا، لقد وقعت عقوبة على 2 لاعيبة من الزمالك كانا يستخدمان هاتفهم المحمول خلال مباراة رسمية على مقاعد البدلاء".

وتابع: "بعد انتهاء الشوط الأول، تم تغيير اللاعبين وبعد العودة أمسكا الموبايل على مقاعد البدلاء خلال سير المباراة، والمدير الإداري أخبر أحدهم أن يترك ذلك ولم يستمع له، وتحدثت معه أنا وقالي (متزعقليش)، وهذا اللاعب تعرض لعقوبة أكبر من الآخر، لأن اللاعب الثاني قال حاضر من أول مرة".

وذكر: "لم أوقع على أي عقود مع الزمالك، وعملت بدون عقد حبا في النادي، وعلى جماهير الزمالك الانتظار من أجل التغيير، وسيظهر ذلك بعد التجربة".

الزمالك الاهلي احمد حسن

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