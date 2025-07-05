بحضور رونالدو وصلاح.. الزمالك يتوجّ شيكابالا بمباراة أسطورية

علق الدكتور مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك على رحيل لاعب النادي «شيكابالا»، موضحا أنه سيتم التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو للعب مباراة اعتزال شيكابالا.

الإعداد لجدول بالنجوم

وأضاف «العدل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أنه حتى الآن لا يوجد ترتيب زمني، لأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الترتيبات والإعداد لجدول بالنجوم الحاضرين، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مباراة تليق بتاريخ اللاعب.

شيكابالا لم ينتقد الكرة

وأوضح أن أي شخص يحب كرة القدم يعلم أن شيكابالا لم ينتقد الكرة، ولكن الكرة سوف تنتقد شيكابالا، وأن سحر ومتعة الكرة توحي وكأنه يتم الاستماع إلى أغنية لعبد الحليم.

ولفت إلى أن شيكابالا زملكاوي وأسرته كذلك، وذلك جزء من محاور إعادة قطاع الناشئين بالنادي، موضحا أنه كان ينام داخل مدرجات النادي.