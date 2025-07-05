أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مواعيد إعلان صفقات الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن صفقات نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"تقارير.. الزمالك سيعلن عن صفقاته تدريجيا في الأسبوع الجاري".

وتترقب جماهير نادي الزمالك عن تحركات إدارة النادي في ملف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل استعدادات القلعة البيضاء لخوض موسم جديد بطموحات كبيرة محليًا وقاريًا.

وتعمل إدارة الزمالك، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على التفاوض مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، في إطار خطة إعادة البناء الشاملة، تزامنًا مع فتح باب القيد الصيفي، الذي بدأ يوم 11 يونيو الجاري ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ"صدى البلد" أن قائمة الأسماء التي يجري التفاوض معها حاليًا تضم 7 لاعبين، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة فتح باب القيد في 11 يونيو الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة صفقات الزمالك الجديدة كلا من: التنزاني كليمان مزيزي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، ومحمد أشرف بن شرقي، والتونسي محمد بن حمودة من غزل المحلة، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي من بيراميدز، وطارق حامد بعد نهاية مشواره مع ضمك السعودي، والجزائري زين الدين بلعيد، لاعب سينت ترويدن البلجيكي.

وقدمت إدارة الزمالك عرضًا رسميًا بقيمة مليون دولار لنادي يانج أفريكانز من أجل التعاقد مع كليمان مزيزي، أحد أبرز المهاجمين في القارة السمراء مؤخرًا.

كما تواصل مسئولو النادي مع طارق حامد، لاعب وسط الفريق السابق، للحصول على موافقته المبدئية على العودة إلى القلعة البيضاء، بعد نهاية عقده مع ضمك السعودي.

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم الصفقات مبكرًا لضمان التحاق اللاعبين الجدد بفترة الإعداد للموسم الجديد، التي تنطلق تحت قيادة المدرب البلجيكي فيريرا خلال الأيام المقبلة.