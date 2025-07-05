انطلاقة نارية لفيريرا.. لائحة جديدة بالزمالك لتحفيز اللاعبين وردع المقصرين

بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أولى خطواته العملية داخل القلعة البيضاء، من خلال الاطلاع على اللائحة الداخلية المطبقة خلال الموسم الماضي، وذلك في إطار سعيه لفهم النظام الإداري والانضباطي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويهدف فيريرا من هذه الخطوة إلى إعادة صياغة قواعد العمل والانضباط داخل الفريق، بما يتماشى مع رؤيته الفنية والمشروع الذي يسعى من خلاله لإعادة الزمالك إلى منصات التتويج محليًا وإفريقيًا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"صدى البلد" أن المدرب البلجيكي يعتزم إدخال تعديلات جوهرية على لائحة الفريق، تركز على ثلاث محاور رئيسية:

حوافز مالية كبيرة تمنح للاعبين في حال تحقيق الانتصارات والبطولات.

عقوبات صارمة في حالات التقصير أو الإخلال بالانضباط، لضمان الالتزام الكامل.

بنود تحفيزية لتعزيز الاحترافية والانضباط داخل المعسكر الأبيض.

ويؤمن فيريرا بأن النجاح لا يتحقق فقط داخل الملعب، بل يبدأ من الانضباط خارجه، مشددًا على أهمية وجود لائحة واضحة وعادلة تُرسخ مبدأ الثواب والعقاب، وتُحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.