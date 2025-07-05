فيريرا يبدأ مهمته مع الزمالك بثلاثة قرارات حاسمة

بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تنفيذ أول قراراته الفنية والإدارية فور استلامه المهمة رسميًا، بالتنسيق مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء لـ"صدى البلد" أن فيريرا اتخذ ثلاث خطوات رئيسية ضمن خطة التحضير للموسم المقبل، جاءت على النحو التالي:

انطلاق فترة الإعداد غدًا الأحد

قرر المدير الفني تحديد يوم الأحد لانطلاق فترة الإعداد، والتي ستبدأ بجلسة تعارف مع اللاعبين، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للتجهيزات البدنية والفنية التي تسبق انطلاق الموسم.

فحوصات طبية وقياسات بدنية شاملة

ألزم فيريرا جميع لاعبي الفريق بالخضوع لقياسات بدنية وفحوصات طبية متكاملة قبل بدء التدريبات، في خطوة تهدف إلى تقييم الحالة الصحية لكل لاعب ورفع معدلات الجاهزية البدنية.

مراجعة لائحة الفريق السابقة

طلب المدير الفني نسخة من لائحة الفريق التي كانت مطبقة في الموسم الماضي، تمهيدًا لمراجعتها ومناقشة تعديلها بما يضمن تعزيز الانضباط داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.