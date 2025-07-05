غموض مستقبل السعيد في الزمالك.. والأزمة "إعلانية" وليست فنية

كشف مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس غياب عبد الله السعيد عن معسكر الفريق الذي أقيم مؤخرًا في الإسماعيلية، موضحًا أن الأزمة لم تكن فنية، بل تتعلق بمستحقات مالية متأخرة.

وأكد أن عبد الله السعيد يطالب بالحصول على مبلغ 4 ملايين جنيه، وهي مستحقات متأخرة عن إعلانات قديمة، وليست أموالًا جديدة أو مرتبطة بعقده الحالي.

وقال: "كنا قد توصلنا إلى اتفاق لحل الأزمة، لكن تراجع إدارة الزمالك عن الاتفاق أحزن السعيد، وأخبرني بوضوح: لو الاتفاق اتغير، مش هجدد."

وأضاف: "السعيد ليس رافضًا للتجديد، لكنه فقط يتمسك بالحصول على حقوقه أولًا، ولا يقبل أن يتم التراجع عن اتفاق تم التوصل إليه بالفعل."

وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعب وطلب منه العودة للتدريبات، مضيفًا: "قلت له تعالى اتدرب عشاني، فوافق فورًا، وأكد أنه سيتدرب بشكل طبيعي ولا توجد لديه أي مشكلة."

واختتم: "عبد الله السعيد يستحق التجديد لموسم واحد على الأقل، من أجل تقييم مستواه، خاصة أنه كان يتدرب بقوة رغم معاناته من آلام في الظهر، وكان يُجبر نفسه على التحمل."

