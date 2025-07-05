خاص| الزمالك يجهز للاستغناء عن الزناري.. ويفتح الباب لصفقات مؤثرة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مصير المدافع مصطفى الزناري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن إدارة الزمالك قررت تسويق الزناري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل انخفاض فرص مشاركته مع الفريق في المرحلة المقبلة، وسعي النادي لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية الجديدة.

ويأتي القرار في إطار توجه إدارة الزمالك نحو التخلص من العناصر غير المؤثرة وتوجيه الموارد المالية نحو التعاقد مع صفقات جديدة أكثر فاعلية داخل الملعب، تماشيًا مع خطة إعادة بناء الفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى التدريبات، حيث من المقرر أن ينطلق التجمع الأول غدًا، الأحد، إيذانًا ببدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد.