خطة الإعمار تبدأ.. الزمالك يضع 8 صفقات على الطاولة بقيادة فيريرا

يواصل نادي الزمالك خطواته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم، تماشيًا مع الرؤية الفنية التي يقودها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء لـ"صدى البلد" أن إدارة الزمالك وضعت قائمة أولية تضم 8 لاعبين مرشحين للانضمام للفريق خلال الميركاتو الحالي، بينهم 3 محترفين أجانب، يجري التفاوض معهم لتدعيم المراكز التي تعاني من نقص واضح في التشكيلة.

ويتصدر القائمة اللاعب أحمد شريف، مهاجم فاركو، إلى جانب الجناح الفلسطيني آدم كايد، في ظل سعي الجهاز الفني لتعزيز الجودة الهجومية للفريق.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة النادي حدد 4 مراكز رئيسية تحتاج لتدعيم فوري وهم: قلب الدفاع ولاعب وسط مدافع وجناح هجومي ومهاجم صريح.

وتسعى الإدارة لحسم الصفقات الجديدة بسرعة، لضمان مشاركة اللاعبين في فترة الإعداد للموسم المقبل، ومنح المدرب البلجيكي الوقت الكافي لدمجهم في المنظومة الفنية والتكتيكية.

وتعمل لجنة التعاقدات على دراسة السير الذاتية للاعبين المستهدفين، مع تركيز خاص على أصحاب الخبرات الأفريقية والدولية القادرين على تقديم الإضافة الفورية.

وأكد المصدر أن الزمالك لا يسعى إلى ضم عدد كبير من اللاعبين، بل يركز على صفقات "نوعية" تحدث فارقًا فنيًا واضحًا، وتتماشى مع فلسفة المدير الفني فيريرا، الذي يشدد على أهمية الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية العالية.

تأتي هذه التحركات في إطار مشروع متكامل لإعادة الزمالك إلى طريق البطولات، بعد موسم شهد تراجعًا في النتائج، حيث تراهن الإدارة على الصفقات المنتظرة لتكون نقطة الانطلاق نحو موسم أكثر استقرارًا وطموحًا.

