بالأبيض.. ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

حرصت المذيعة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





إطلالة ياسمين الخطيب في أحدث ظهور

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي كشف عن رشاقتها.

تزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات المميزة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



