3 مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم .. تعرف عليها

على الرغم من أنها ليست مشروبات سحرية، إلا أن بعض المشروبات مثل عصير البنجر والحليب خالي الدسم قد تساعد في الحفاظ على مستويات منخفضة من السكر في الدم.

مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم

عصير البنجر

تُظهر الأبحاث أن النترات الغذائية الموجودة في البنجر تُقدم فوائد مضادة للالتهابات، مما يُسهم في خفض ضغط الدم. تُساعد النترات على فتح (أو توسيع) الأوعية الدموية لتقليل الضغط اللازم لضخ الدم في الجسم.

حليب خالي الدسم

تشكل منتجات الألبان قليلة الدسم جزءًا أساسيًا من نظام DASH الغذائي، كما أن الحليب الخالي من الدسم يعتبر مؤهلاً لذلك.

وجد الباحثون أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد على خفض ضغط الدم ، ومن أسباب ذلك احتواء الحليب على البوتاسيوم، كما أن ارتفاع مستويات فيتامين د والفوسفور والكالسيوم في الحليب قد يؤثر على ضغط الدم.

شاي

تحتوي العديد من أنواع الشاي أيضًا على مركبات تُخفف الالتهاب وتُحافظ على الأوعية الدموية مفتوحة ومرنة، بناءً على ذلك، من السهل إدراك سبب كون هذا المشروب خيارًا مثاليًا لخفض ضغط الدم.

عادةً ما يحظى شاي الكركديه بتقديرات عالية لفعاليته في خفض ضغط الدم، وينطبق الأمر نفسه على شاي البابونج.

المصدر clevelandclinic