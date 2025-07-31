هل التبرع بفص من الكبد يؤدي للموت؟

التبرع بفص من الكبد هو إجراء جراحي كبير، لكنه آمن نسبيًا إذا تم في مركز طبي متخصص، والمتبرع يظل بحالة صحية جيدة في أغلب الحالات. إليك ما يحدث للجسم بعد التبرع بفص من الكبد:



- ما يحدث للجسم بعد التبرع بفص من الكبد:

1. انكماش الكبد مؤقتًا ثم تجديده:

الكبد لديه قدرة مذهلة على التجدد.

خلال أسبوعين إلى 8 أسابيع بعد التبرع، يبدأ الكبد المتبقي بالنمو مرة أخرى ليصل إلى حجمه الطبيعي تقريبًا.



2. فقدان مؤقت لبعض الوظائف:

خلال الأيام الأولى، قد تتأثر بعض وظائف الكبد جزئيًا، مثل:

إنتاج العصارة الصفراوية.

معالجة السموم.

تخزين الفيتامينات.

لكن الجسم يتكيف سريعًا، وغالبًا ما تعود جميع الوظائف لطبيعتها في غضون شهرين إلى 3 أشهر.



- مراحل ما بعد التبرع:

أول أسبوع بعد العملية:

إقامة في المستشفى لمدة 5–10 أيام.

ألم موضعي في البطن والكتف بسبب الجراحة.

مراقبة لصحة الكبد ومؤشرات الجسم الحيوية.



الشهر الأول:

تعب عام وخمول طبيعي نتيجة الجراحة.

منع ممارسة المجهود البدني العنيف.

قد يحدث:

انتفاخ أو إمساك.

فقدان شهية مؤقت.

تغير في المزاج.

بعد 3 أشهر:

يبدأ الجسم بالعودة إلى حالته الطبيعية.

المتبرع يستطيع العودة للعمل والحياة اليومية العادية.

- هل هناك مضاعفات محتملة

كأي عملية جراحية كبرى، قد تحدث مضاعفات نادرة مثل:

نزيف.

عدوى.

تجلط الدم.

مشاكل في القنوات الصفراوية.

فتق جراحي.



لكن في أغلب الحالات، لا تحدث مضاعفات خطيرة، خاصة إذا تمت العملية في مركز متخصص.



هل تؤثر على العمر أو الصحة مستقبلاً؟

لا تؤثر على متوسط العمر.

لا تمنع الحمل أو الإنجاب مستقبلًا.

معظم المتبرعين يعيشون حياة طبيعية تمامًا بعد التبرع.

المصدر : Very well health