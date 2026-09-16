استئناف المتهمين بتعذيب نزلاء «مصحة البدرشين» 26 سبتمبر المقبل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة 26 سبتمبر الجاري، جلسة استئناف رجل أعمال و3 مشرفين، في قضية هروب نزلاء «مصحة البدرشين» على حكم السجن 10 سنوات مع الشغل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين مالك منشأة و3 مشرفين في غضون الفترة من أواخر شهر يونيو لأواخر شهر ديسمبر 2025 الماضي، أداروا منشأة طبية بدون ترخيص ودون أن يكون مرخصا لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم النزلاء بالمنشأة مصحة صناع الأمل، دون وجه حق وبدون أمر من أحد الحكام المختصين لفترات متفاوتة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتعذيب نزلاء المصحة باستخدام عصيان ومواسير بلاستيكية أوقعها بالمجني عليهم إثر تناوب المتهمين ضربهم.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زاولوا مهنة العلاج النفسي دون ترخيص ودون أن يكون مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، و زاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات.