ياسمين الخطيب عن أزمة سوزي الأردنية: لن أستضيف من يسيئ لمصر أو يحقق شهرة بلا مجهود



علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن مطالبة المؤثرة المعروفة باسم "سوزي الأردنية" بمقابل مادي نظير مشاركتها في إحدى حلقات برنامج "مساء الياسمين"، وتحديدًا مقابل ظهورها بأزياء خاصة.

وقالت الخطيب خلال إحدى حلقات برنامجها المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس": "محدش يسألني أنا باخد كام.. أنا باخد كتير، وبشتغل على نفسي كويس جدًا. أنا إعلامية، وفنانة تشكيلية، وكاتبة لي مقالات منشورة في صحف مصرية مرموقة، سواء اختلف الناس أو اتفقوا مع آرائي".

وأوضحت أنها ترفض استضافة شخصيات لا تضيف قيمة حقيقية للبرنامج، قائلة: "أنا مش هضيف لبرنامجي ناس عاطلين وبيسيئوا لمصر، والناس بتاخدهم قدوة لمجرد إنهم بيكسبوا فلوس من غير أي مجهود. اللي متعاطف معاهم يروح يديهم فلوس من جيبه، لكن أنا مش هدّيهم جنيه واحد".

كما انتقدت الخطيب بعض الأساليب التي يتبعها صناع محتوى على منصات التواصل، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على ما وصفته بـ"الشهرة الزائفة"، وأضافت بسخرية: "في ناس مشبوحة لايف وبتقول كبسوا كبسوا.. دي مش شغلانة، ومش من النوع اللي أستضيفه في برنامجي".