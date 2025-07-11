ياسمين الخطيب: شكرا عمرو دياب.. علمت جمهورك احترام الخصوصية

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب في حلقة جديدة من برنامجها "مساء الياسمين" بالمطرب عمرو دياب، مؤكدة أن احترامها له يتجاوز نجاحه الفني، ليصل إلى تقديرها الكبير لقدرته على الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، ورسم حدود واضحة بينه وبين الجمهور.

وقالت: "مش هتكلم عن ألبوم عمرو دياب، لكن هسجل إعجابي بيه على المستوى الإنساني أكتر من الفني.. علّم جمهوره يحترم خصوصيته في زمن بقى الفنانين بيخلطوا الدين بسلوكهم أو بيدافعوا عن تصرفاتهم بحجج وفتاوى".

كما أشارت إلى علاقته العلنية السابقة مع الفنانة دينا الشربيني، وكيف أنه لم يستغلها للحديث أو التبرير، بل التزم الصمت.



وأضافت أنها تحترم طريقته في الرد على الهجوم الذي تعرضت له ابنته مؤخرًا، عندما ظهرت معه على المسرح، في رسالة صامتة لكن قوية: "الفن فقط.. ولا شيء غيره".

واختتمت قائلة: "شكراً لعمرو دياب.. لأنه بيأكد إن الجمهور مالوش غير الفن، وبس".