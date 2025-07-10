قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي
شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية
الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل
السيطرة على حريق شب فى مصنع سناكس أطفال بالقليوبية.. صور
مدحت شلبي يكشف رسالة مثيرة من إمام عاشور لمسئولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه
رجل لا يعرف الراحة.. مصطفى بكري: لا ننسى إنجازات الفريق كامل الوزير
تطورات موقف وسام أبو علي بالأهلي
حادث تصادم مروع بين مقطورة وميكروباص وملاكي على الطريق الأوسطي
رئيس مجلس الدولة الصيني: مصر بلد عريق حضاريًا وتشهد تنمية حديثة غير مسبوقة
مفاجأة بشأن المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5".. ماذا سيحدث 28 يوليو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي أحدث حفلاته ضمن فعاليات مهرجان العلمين

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين ٢٠٢٥ ، وذلك يوم ١ اغسطس المقبل ومن المقرر ان يقدم عمرو دياب باقة من اغانى ألبومه الجديد.

وفى هذا السياق، روج الحساب الرسمي لشركة تذكرتي للحفل،  وجاء بتعليق: “السوبر ستار عمرو دياب على مسرح أرينا يوم ١ أغسطس ضمن مهرجان العلمين ”.

ألبوم ابتدينا لعمرو دياب

 ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا في مدينة جدة، ويعد هذا الحفل الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم "ابتدينا".

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم ابتدينا منذ أيام، ويعد ألبوم “ابتدينا” أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.

عمرو دياب اغاني عمرو دياب حفلات مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

موعد المولد النبوي 2025

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

ترشيحاتنا

نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين القاهرة وبكين

الرئيس السيسي

برلماني: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء لي تشيانغ تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكة

صندوق الإسكان الاجتماعي

برلماني: الدولة في ملف الإسكان أحدثت طفرة غير مسبوقة

بالصور

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

الظفر الغائر.. الأحذية الضيقة والعناية الخاطئة أبرز الأسباب

أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد