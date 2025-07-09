ابتدينا لـ عمرو دياب ضمن أعلى الألبومات استماعا في العالم

نجاح كبير يواصله النجم الكبير عمرو دياب بألبوم "ابتدينا"، حيث أعلنت منصة سبوتيفاي الموسيقية الشهيرة دخول الألبوم قائمة على عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم.

ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا في مدينة جدة، ويعد هذا الحفل الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم "ابتدينا".

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم ابتدينا منذ أيام، ويعد ألبوم “ابتدينا” أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.