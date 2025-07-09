كريم أدريانو يكشف لصدى البلد عن كواليس مشاركته في مسلسل فات الميعاد

تألق الفنان كريم أدريانو في مسلسل فات الميعاد بشخصية عمر التي يقدها ضمن أحداث المسلسل و الذي يعرض حالياً عبر شاشة dmc

و قال كريم أدريانو في تصريحات خاصة لصدى البلد “الشخصية ، شخصية مركبة ، فأحبها الجمهور وانتقدها في نفس الوقت، مما أثار جدلا كبيرا حول الشخصية”.



و أضاف كريم أدريانو

عمر شخص موجود كتير في حياتنا ومش بس في الرجاله فيه منه وبطباعه بنات وستات كتير ولكن بشكل تاني ولكن النموذج الاغلب والاكتر بيبقي الراجل طبعا منقدرش ننكر ده علي الرغم من ان بيته بيت فاضل ومتربي تربيه كويسه وسويه واالده ووالدته زي امهات وآباء كتير في مصر ولكن ده لا يجُب انه يطلع من البيت شخص عنده مشاكله وذو طباع سيئه مكتسبه او حتي ناتجه عن ظروف مر بيها دفعته لانه ممكن يرتكب حماقات في حق زوجته وولاده

تابع كريم أدريانو " عن ردرود الأفعال ف الحمد لله كل ده كرم من ربنا قبل ميكون اجتهاد وبقرأ الكومنتات كلها السلبي منها قبل الايجابي وكمان من خلال الكومنتات بعرف الناس وثقافتنا واصله لفين واي المواضيع الي جارحه الناس ومكنوش عارفين يعبروا عنها ازاي



استطرد كريم أدريانو الصعوبات في العمل انه عمل حقيقي علي مستوي كل حاجه من اول الورق مشاكله كلها حقيقي وواقعيه وحصلت مع معظم شعبنا وأهلنا والي محصلش معاه ده حصل مع قريبه او شخص يعرفه ع الاقل ف ده كان مخلي الموضوع اصعب علي مستوي كل حاجه من اخراج لتصوير لممثلين وحقيقي بشكر كل فريق عمل المسلسل من اول شركه الانتاج والاخراج والتصوير وكل فرد من العمال وشكرا الممثلين النجوم الي حقيقي اتعلمنا منهم كتير و الكواليس كلها تعاون و ايجابية

أبطال مسلسل فات الميعاد



مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي