نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

شاركت نور عمرو دياب فيديو جديدًا لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في الفيديو و هي ترقص علي أغنية والدها عمرو دياب "بابا" واكتفت بتعليق: بابا.

https://www.instagram.com/reel/DL5GziTCJ0Y/?igsh=d2huaXV3bmRvN3M2



واحتفلت نور عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، ونشرت صورة تجمعها معها في طفولتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلّقت نور على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، المذهلة، الرائعة.. شكرًا لكِ على كونك أكبر داعم لي، حليفي الأعظم، وصديقتي المفضلة إلى الأبد.. حبك هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير.. اليوم نحتفل بكِ وبتلك الابتسامة الجميلة التي تضيء كل غرفة.. لو عرف الناس فقط كم هو قلبك كبير، لأحبوكِ بنفس الطريقة التي أحبكِ بها".