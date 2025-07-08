تاريخ أسطوري.. رامي جمال يكشف عن رأيه فى عمرو دياب

كشف الفنان رامي جمال عن رأيه فى الهضبة عمرو دياب وسر تربعه على عرش الغناء على مدار سنوات طويلة.

وقال رامي جمال فى لقاء بإحدى البرامج الإذاعية : عمرو دياب لا يُنافس، أنا مبفكرش في المنافسة معاه أبدًا، لأنه رجل حفر تاريخ أسطوري، أنا واحد من جمهوره المتعصب، ففكرة المنافسة كانت تتقال زمان أيام بيع شرايط الكاسيت، وقتها لو كنت نزلت مع عمرو دياب ألبوم، 90 % من الجمهور هيشتروا ألبوم الهضبة.

وأضاف رامي جمال : في ظل السوشيال ميديا الناس بتسمع كله، لما نزلت الألبوم على يوتيوب، كنت رقم 1 و2 و3، ولما عمرو دياب نزل الألبوم بقيت رقم 4 و5 و6 وليا الشرف بالمكانة دي، لأني شوفت أيام وسنين كتير إني أبقى رقم 2 بعد الهضبة دا حلم مشروع، وتجاريًا الناس مبتقش بتركز مين نزل الألبوم مع الهضبة، وزي ما بشوف ناس بتنزل معاه ناس بتقولي ألبومك أنت كمان حلو.

عمرو دياب يواصل التصدر بألبومه

من ناحية أخرى واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى بعد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، حيث تصدرت أغنية “إشارات” تريند موقع “X” (تويتر سابقًا) واحتلت المركز الأول، بينما جاءت أغنية “حبيبتي ملاك” في المركز الثالث، وسط تفاعل واسع من جمهور الهضبة.

ولم يقتصر النجاح على منصة “X” فقط، بل تصدر عمرو دياب أيضًا تريند “يوتيوب” لليوم الرابع على التوالي بأغنية “خطفوني”، التي قدّمها مع ابنته “جانا”، ضمن الألبوم نفسه، بينما احتلت أغنيتا “مليش بديل” و”متقلقش” المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد أحيا مساء الجمعة الماضي حفلا في الساحل الشمالي ، وشهد الحفل الذي أحياه عمرو دياب في “صول بيتش” لحظة إنسانية مميزة، حين استقبل ابنته جانا على المسرح وقدما معًا أغنية “خطفوني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شارك نجله عبدالله أيضًا بأداء أغنية “يلا”، وانضم إليهم الرابر “بدر” لأداء مقطع الراب من “خطفوني”.

وتنوع برنامج الحفل بين أبرز أغنيات الهضبة القديمة والجديدة، من بينها: “يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

ألبوم “ابتدينا” يُعد أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي. ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل الهضبة لأول مرة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدة دول.

كما تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل في جدة يوم ١٠ الشهر الجاري وفور طرح الجهة المنظمة لتداكر الحفل نفذت في ساعات قليلة، كما يحيى الهضبة حفلا كبيرا في مهرجان العلمين مطلع أغسطس المقبل.