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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدي بالسجن 5 سنوات

مسلسل "فات الميعاد"
مسلسل "فات الميعاد"
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 19 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

حيث شهدت الحلقة عدد من الأحداث كان أهمها هو صدور حكم قضائي ضد مسعد “أحمد مجدي” بالحبس بمدة 5 سنوات، وغرامة 30 الف جنية . 

كما قام معتصم بطرد شقيق بسمة"اسماء ابو اليزيد" بعدما علم ان تزوج شقيقته دون علمه، كما تم الحجز علي أموال المطبعة من قبل الضرائب.

أبطال مسلسل فات الميعاد 

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد


ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 


 

منصة WATCH IT فات الميعاد أحمد مجدي اسماء ابو اليزيد مسلسل فات الميعاد

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